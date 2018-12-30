Kula’da feci ölüm... Emekli öğretmen Mehmet Berber aracında yanmış şekilde bulundu

-itfaiyenin araca müdahale etmesi

-olay yeri incelemenin incelemeleri

-Mehmet Berber’in cansız bedeninin kaldırılması

-aracın kaldırılması

-öğretmenin fotoğrafı



( MANİSA ) Kula’da feci ölüm MANİSA



- Emekli öğretmen Mehmet Berber aracında yanmış şekilde bulundu. Manisa’nın Kula ilçesi Saraçlar mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Berber, mahalle girişinde bulunan boş arazideki araçta, arka koltukta yanmış vaziyette ölü bulundu. Edinilen bilgiye Saraçlar Mahallesi girişinde bulunan boş bir alanda sabaha karşı yoldan geçenler, yanmış bir araç görmesi sonucu Jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içinde yanmış ceset ile karşılaştı, Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı inceleme sonucu 35 UFJ 84 plakalı araç içinde yanmış vaziyette bulunan cesedin Emekli öğretmen Mehmet Berber olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yanmış halde bulunan cesedin Kula devlet hastanesi morguna kaldırıldığı, oradan adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

