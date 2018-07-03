Kula'da düğünlerin vazgeçilmezi yarenler

-- yaren ekibinin mani ve deyişlimeler ile gösterisi

-- harmandalı ve zeybek oyunu

-- Kula Yarenleri Efe başı rop.

-- yaren ekibi üyesi rop.

-- oğlunun sünnet merasimi gerçekleştirilen vatandaş rop.



( MANİSA -ÖZEL)- Tarihi evleriyle ünlü Kula'da düğün merasimleri yüzlerce yıldır yaren ekipleriyle yapılıyor- Geleneğini devam ettiren Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünler yaren ekiplerinin gösterileri ile renkleniyor MANİSA



- Osmanlı döneminde başlayan yaren geleneği Manisa’nın tarihi ilçesi Kula'da düğünlerin vazgeçilmezi olarak devam ediyor. Anadolu'da esnaf örgütlenmesi şeklinde kurulan ve esnafın mesleki dayanışma içerisinde çırak, kalfa ve usta şeklinde oluşturduğu yaren geleneği Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünlerde devam ediyor. Kula'nın Yaren ekipleri özellikle sünnet, nişan, kına ve düğün merasimlerinde gösterileriyle bir geleneği yaşatırken, geleneği gelecek nesillere de aktarıyor. Kula’da yıllar önce başlayan nişan, sünnet ve düğün gibi merasimlere renk katan yaren geleneği Kulalıların düğünlerinin geleneklere uygun olarak devam etmesini sağlıyor. Sünnet düğünlerinde sünnet çocuğunun yaren ekibi eşliğinde gezdirilmesi, düğün törenlerinde ise gelin alma ve zeybek gösterileri gibi oyunlarla sürdürülen gelenek, adeta Kulalıların vazgeçilmezi haline geldi. Yaren ekibi eşliğinde sünnet gezimi yapılmasının ardından maniler ve zeybek oyunlarıyla devam eden gelenek, düğün törenlerinde gelin alma, orta oyunu gösterileri ve Kula’ya özel türküler ile son buluyor. Yöresel örf ve adetler gereği her düğünde mutlaka karşılaşılan geleneğe, Kulalıların ve Kula dışından gelen vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. 60 yıldır yaren ekibinde Kula’da bu geleneği yaşatmanın oldukça mutluluk ve gurur verdiğini ifade eden yaren ekibi Efe başı Zekeriya Madenci, kendisinin de küçük yaşlardan beri babası önderliğinde Yaren ekibi ile tanıştığını belirtti.

Yaklaşık 60 yıldır yaren ekibi ile birçok düğün ve sünnet merasimlerinde hizmet verdiklerini dile getiren Madenci, "Ben 73 yaşındayım. Yaklaşık olarak 60 yıldan beri Kula yaren ekibinde hizmet vermekteyim. Bu yaren mahalli bir yarendir. Örf ve adetlerimiz gereği düğün evlerinde hizmetleri yerine getiririz. Kulamıza özel 10 tane yöresel türkümüz vardır. O türküleri söyler gösteriler yaparız. Kulalı gençlerimizden kurulu efe ekibi vardır. Bu ekip sünnetlerde, düğünlerde ve özel günlerde zeybek oynarlar. Aydın zeybeği, Kerimoğlu gibi türküleri söylerler. Gelin almalarda kız evlerine giderek gelin alınır, deyişler söylenir. Mesela bir tane deyiş örneği söyleyeyim. 'Ne olursan Allah’ım ne olursan yağmur yağsın yerler yaş olsun, damadın babası gelinle damadın gönlün hoş olsun.' Devamı olarak da, ‘Bahçelerde mor bakla, gakla kekliğim gakla efe başı geliyor, düğün sahibi birazda cebini yokla.' Böyle deyişler söylenir. Yıllar önce bu tür törenlerde orta oyunları ve yüzük saklama oyunları oynanırdı. Ama şimdi o oyunlar kalktı, sünnet gezdirme, geceleri yaren çalmak ve zeybek oyunları oynamayla devam ettiriyoruz. Bu yaren sevgisi bana babamdan kalma. Ben tarihini bilmiyorum bile. Yıllar önce ağalar, beyler yarenleri varmış, taş mahalle yareni varmış. Ben Taş Mahalle Yareninde yetiştim. Şu anda yaren ekibinde ve yöre türkülerinde benim üstüme tanımam. Bu geleneği de ömrümüz yettiği sürece devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Dededen toruna geçen yaren alışkanlığını sürdürdüklerini dile getiren yaren ekibi üyesi Halil Madenci ise, “Yıllardan beri Kula’da gelenek olan ve dededen toruna geçen bu geleneği sürdürüyoruz. Benim dedelerimin dedesinden gelen bu geleneği bende devam ettiriyorum. Düğünlerde ve sünnetlerde yaren gezimi organizasyonlarını devam ettiriyoruz” dedi.

Kendisinin Kulalı olmamasına rağmen Kula’da görev yaptığı günden bu yana Kula’nın örf ve adetlerine oldukça bağlandığını ifade eden Ercan Göleci ise oğlunun sünnet merasiminde Kula’nın geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Göleci, “Kırşehirli olmakla beraber devlet memuru olmam sebebiyle Kula’da görev yapmaktayım. Eşim de Kulalı. Bugün oğlumuzun erkekliğe ilk adımı olan sünnet düğününü yapmaktayız. Sünnetimizde Kula’nın örf ve adetlerini yaşatmaya devam ederek yapıyoruz. Bugün eş, dost ve Kulalı arkadaşlarımızla beraber yaren ekibimizin efeleri önderliğinde sünnet gezimizi yaptık. Kula adetlerini devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.



