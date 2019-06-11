Küfür cinayeti zanlısı tutuklandı

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi

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( ADANA )- Adana'da alkol alırken arkadaşıyla küfürleşme nedeniyle kava gedip onu öldürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki şahıs tutuklandı ADANA



- Adana'da birlikte alkol aldığı arkadaşıyla küfürleşme sonucu kavga edip öldürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki genç tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay 10 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil (28) M.T. (17) ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı.

Sohbet anında M.T. ile Mert Özgencil küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesini orada bulanan diğer arkadaşları önledi. Ancak M.T. bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek bu kez yakın arkadaşı Mert Özgencil’e bıçak çekti. M.T. Özgencil'i göğüsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil yere yığılırken M.T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgencil, kurtarılmadı. Özgencil’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra da akrabaları tarafından toprağa verildi.

Polis, cinayet zanlısı M.T.'yi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı. M.T. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. M.T.'nin sorgusunda pişman olduğunu alkolün etkisiyle bir anda olduğunu söylediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

