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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı - ADANA

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı - ADANA

- Hayvanlarda kuduz tespit edilen mahallenin karantinaya alınması - Pekmezli Mahallesi'nden görüntü - Tufanbeyli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin çalışması - Mahalle sakinleri ile röportajTufanbeyli'de hayvanlarda kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındıADANA (AA) - Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan üç büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pekmezli Mahallesi'nde, kurt tarafından ısırılması sonucu telef olan üç inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi.Hayvanlarda kuduz hastalığı olduğu belirlenince, söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.Pekmezli'deki kedi ve köpeklerle, büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

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