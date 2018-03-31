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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması - İSTANBUL

Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması - İSTANBUL

- Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri'nin konuşması - Kudüs Platformu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati'nin konuşması - AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye, Filistin ve çeşitli İslam ülkelerinden alimler, akademisyenler Kudüs ve Filistin için bir araya geldi.Filistin Alimler Birliği ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) tarafından düzenlenen Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması, Türkiye, Filistin ve diğer İslam ülkelerinden çok sayıda kanaat önderini bir araya getirdi.Esenler'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Türkiye’nin Mescid - i Aksa konusunda herkesten daha hassas olduğunu ve bu konuda özel bir mesuliyeti bulunduğunu söyledi.

Mescid - i Aksa'nın dörtte üçünü Osmanlı'nın inşa ettiğini anımsatan Tekruri, şunları kaydetti:"Bu bir ümmet meselesidir. Bugün Türkiye'yi bu ümmetin başında görmekteyiz. Liderliğini yapmaktadır. Direniş iddiasında bulunanlar ise oradaki direnişi kırıyorlar. Bizim beraber olarak bu dava için imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Karşımızda hiç kural, ahlak tanımayan korkuyla yaşayan bir düşman var. Demokrasi, insan haklarında da yalan söyleyen korkak bir düşman. Onlar korkuyla yaşıyorlar. Bütün bir İslam ümmeti harekete geçtiğinde nasıl başarı elde edeceğimizi düşünün. Arakan da, Türkistan da, Filistin de ümmetin ortak davasıdır. Cepheler farklı olsa da hepsinde birlikte olmamız gerekir. Her bir dava diğerinden kopuk değildir. Düşmanın istediği ise bizim dağılıp, ayrılmamız."

Ümmet İslam Toplantı Naat Harekete Geç 

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