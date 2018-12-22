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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kudüs olaylarına tepkisiyle fenomen olan 'Necati dayı' İHA'ya konuştu

Kudüs olaylarına tepkisiyle fenomen olan 'Necati dayı' İHA'ya konuştu

Necati Ekinci'nin röportajı

Sosyal Medya Televizyon Sokak Röportajı Kılıçlar Başkent 

-Ekinci'den detay görüntü
-ekincinin sattığı ürünlerle görüntüsü
-ekinci ile röp
-sosyal medyada yer alan dayının görüntüleri

( DENİZLİ -ÖZEL)- Çok tepkili dayı konuştu: “Meşhurluğun bir faydasını görmedim” DENİZLİ

- Denizli’de Kudüs olayları sırasında yapılan bir sokak röportajında verdiği, “Çok tepkiliyim, aşırı” tepkisiyle sosyal medyada fenomen olan Necati Ekinci, İHA’ya konuştu.
Videosunu izleyen gençlerin kendisini tanıyıp fotoğraf çektirmeye geldiğini belirten Ekinci, meşhurluğun kendisine bir faydasının olmadığını söyledi.

Denizli’de geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanımasına vatandaşların tepkisini ölçmek için bir televizyon kanalının sokak röportajına katılan Necati Ekinci, verdiği tepkilerle sosyal medyada fenomen oldu. Verdiği röportaj sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez paylaşılan Necati Ekinci’yi sokakta gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Emekli olduktan sonra kestane, üzüm ve ceviz satmaya başlayan Ekinci, kendisini görenlerin fotoğraf çektirmek için yanına geldiğini, kendisinin de onları kırmamak için bu tekliflerini kabul ettiğini söyledi.

“Meşhurluğun bir faydasını görmedim, nasıl meşhurluksa” Verdiği röportajla fenomen hale gelen Ekinci, fenomen olmanın kendisine bir katkı sağlamadığını belirterek, “Çekilen video sonrası hayatımda bir değişiklik olmadı. Eski bildiğin pala Necati buralarda yine sürünüyor. Emekliyim, arada boş kaldığımda vakit geçirmek için incir, ceviz kestane falan satıyorum. Videoyu izleyip beni tanıyan gençler devamlı fotoğraf çektirmek için geliyorlar, ‘Fotoğraf çekinelim dayı, sen meşhur oldun’ diyorlar. Meşhurluğun bir faydasını görmedim, nasıl meşhurluksa” dedi.
“Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” Ekinci, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması kararına hale tepkisinin devam ettiğini belirterek, her zaman her yerde tepkisinin olduğunu söyledi.

Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyon hakkında da konuşan Ekinci, “Allah askerlerimizin yardımcısı olsun, Allah kılıçlarına kuvvet versin” diye konuştu.

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