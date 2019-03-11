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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kudüs Gençlik Başkenti kapanış töreni Haberi

Kudüs Gençlik Başkenti kapanış töreni Haberi

Ayhan’ın soruları cevaplaması

( ANKARA )- Taha Ayhan: "Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz" ANKARA

Ümmet Kapanış Töreni Misyon İnisiyatif Basın Açıklaması 


- İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen İİT 2018 Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni sonrası basın açıklamasıı yapıldı. Toplantıda, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Ayhan soruları yanıtladı. Bir basın mensubunun “Katar olarak spor alanında çok büyük yatırımlar yaptığınızı görüyoruz. İslam İşbirliği Gençlik Başkenti kenti inisiyatifi kapsamında bu yıl hangi yatırımları yapacaksınız” sorusu üzerine Ayhan, “Bütün programımız şu an hazır ve yıl içindeki programlara ek olarak ana etkinliklerimiz de mevcut. Açılış Törenimiz Nisan ayında gerçekleşecek ve Ekim ayında da medya networkü olacak. Ekim ayından sonra Kriz Yönetimi ve Afetlerle Mücadele konulu bir forumumuz gerçekleşecek. Bu ana etkinlikler dışında ise yerelde yapılacak tüm etkinliklere İslam dünyasından gençler davet edilecek” cevabını verdi. “Gördüğümüz kadarıyla törene birçok İslam ülkesi katılmamış ve temsilci göndermemiş. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bütün üyelerine davet gönderildi mi?” yönündeki bir başka soruya ise Ayhan şu şekilde yanıt verdi: “Bu törenle alakalı tüm misyonlarımıza davet gönderdik. Bugün gelemeyen üye ülkeler de mutlaka diğer programlara katılacaklardır. Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl alınan kararla Doha bu yıl ‘Gençlik Başkenti’ ilan edilmiş durumda. Bu güzel kararı gerçekleştirmek için tüm üyelerin desteğiyle gerekeni yapmak üzere hazırız. Doha’yı ünvanına yakışır şekilde tüm ümmet gençliğine tanıtmayı çabalayacağız. ”
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