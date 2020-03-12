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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı

Küçükyalı'daki marinada vatandaşın teknelerine tahliye kararı

Tekne çekilmesi

Polis Nadan Zabıta 

-Tekneler
-Röp
-polisler

( İSTANBUL )- Marina alanının özel bir işletmeye kiralanacağı iddiası tekne sahiplerini üzdü İSTANBUL

- İBB tarafından alınan kararla, Maltepe Küçükyalı'daki marinada bulunan tekneler tahliye edilmeye başlandı. Durma tepki gösteren tekne sahipleri marinaya ücret ödediklerini söyleyerek, İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia etti. Maltepe’de yaşanan olayda, iddiaya göre İBB’nin marina hakkında verdiği kararın ardından zabıta ekipleri vatandaşların Küçükyalı’da marinaya bağladıkları tekneleri buradan çekmeleri gerektiğini belirtti.
Tekne sahipleri ise marina ücretini ödediklerini, teknelerin çekilmesi ile ilgili kendilerine herhangi bir ihtarname gönderilmediğini belirtti.
İBB'nin marina alanını özel bir işletmeye kiralayacağını iddia eden ve kendilerine haksızlık yapıldığını belirten tekne sahipleri duruma tepki gösterdi. Tekne sahipleri ile görevliler arasında sabah saatlerinden beri gerginlik sürerken, bazı teknelerin marinadan çekildiği görüldü.
Çevik Kuvvet polisleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, “Büyükşehir Belediyesi burayı kendine has işletmeye açacak. Spor alanı adı altında afiş astı. 15 gün önce de asmıştı. Yapmadı iptal etti. Şimdi bir daha astı. Spor yapacağı yok. Burayı kapatıp kendine işletme açacak” dedi.

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