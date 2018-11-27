Küçüklerden oluşan 'dev korodan' büyüklere 'trafik' dersi (2) - ANKARA İzle
Küçüklerden oluşan "dev korodan" büyüklere "trafik" dersi (2) - ANKARA - "Kemerini Tak" isimli şarkının klibi - "Necdet Seçkinöz Ortaokulu öğrencilerinin okulun önünde ve bir AVM'de şarkıyı seslendirmesiKüçüklerden oluşan "dev korodan" büyüklere "trafik" dersi - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Necdet Seçkinöz Ortaokulu öğrencisi Ezgi Baz'ın sözünü yazıp bestesini yaptığı "Kemerini Tak" isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, büyüklerine trafik dersi verirken çektikleri klip ile sosyal medyada beğeni topladılar - Müzik öğretmeni Muharrem Baz'ın düzenlemesinin ardından klibi çekilen şarkı, Bakanlığın trafik eğitimlerinden sorumlu genel müdürlük yetkililerinin de dikkatini çekti - MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız:"Çocuklarımızın şarkısı bir melodi olarak artık bizim de dilimizde olacak. Onlardan öğrendiklerimizi hayata geçirmiş olacağız" - Müzik öğretmeni Muharrem Baz:"Ne kadar çok çocuğumuz ve yetişkin trafik kurallara o kadar güzel bir dünya olacak"ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Necdet Seçkinöz Ortaokulu öğrencisi Ezgi Baz'ın sözünü yazıp bestesini yaptığı "Kemerini Tak" isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, büyüklerine trafik dersi verirken çektikleri kliple sosyal medyada beğeni topladı.Müzik öğretmeni Muharrem Baz'ın düzenlemesinin ardından klibi çekilen şarkı, Bakanlığın da dikkatini çekti. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yılmaz, okulu ziyaret ederek öğrencilerin şarkısını canlı dinledi.Necdet Seçkinöz Ortaokulu müzik öğretmeni Muharrem Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı okulda eğitim gören kızı Ezgi Baz'ın sözünü yazıp bestesini yaptığı "Kemerini Tak" isimli şarkıya klip çektiklerini ve bu klip ile trafik kuralları konusundaki duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Bir öğretmen olarak hazırladıkları kliple bir çocuğun dahi kemerini takarak bir kazadan kurtulmasına katkı sağlamalarının kendileri için çok değerli olacağına işaret eden Baz, "Ne kadar çok çocuğumuz ve yetişkin trafik kurallara uyarsa o kadar güzel bir dünya olacaktır." değerlendirmesini yaptı.Öğrencilerinin en az bir enstrüman çalmasına ve hayatlarında birkaç defa koroya çıkarak şarkı söylemelerine büyük önem verdiğini ifade eden Baz, okullarında ayrıca Türkiye'de yeni yeni öğrenilen "ukulele" isimli enstrümanın öğretimini yaptıklarını, gitar kursu açtıklarını ve koro oluşturduklarını belirtti. Öğrencilerini ve mesleğini çok sevdiğini dile getiren Baz, daha önce "Atatürk Çocukları" isimli marşı, 15 Temmuz şehitleri için marşı ile "Engelleri birlikte aşalım" isimli şarkının sosyal medyada binlerce kere izlendiğini aktardı.Yaptıkları müzik etkinliklerini sosyal medya ve eğitim siteleri aracılığıyla öğretmenlerle paylaştıklarını dile getiren Baz, onların da istemeleri halinde şarkıların okullarda öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.
Marşların sözlerini genelde kızı Ezgi ile yazdıklarını ve bestesini de birlikte yaptıklarını dile getiren Baz, "Marşların söylenmesi sırasındaki koronun yapacağı hareketleri tamamen öğrencilerimiz buluyor. Onların önerilerini her zaman dinliyorum." diye konuştu. - "Her şarkı bir nedenle yazılır"Ortaokul 5. sınıf öğrencisi ve TRT Çocuk Korosu üyesi Ezgi Baz, trafikle ilgili birtakım gözlemlerinin olduğunu ifade etti. Araçlarda kemer takılmasına yeteri kadar dikkat edilmemesi ve çöplerin araçlardan yollara atılması nedeniyle şarkı sözlerini kaleme aldığını aktaran Ezgi Baz, "Kemerini Tak Tak Tak Kurallara Uymalısın" sözleriyle başlayan şarkısını rap tarzında bestelediğini söyledi.
Baz, "Her şarkının bir yazılma nedeni var. İnsanlar bu nedenleri şarkıları duyarak düzeltebilirler. Bu şarkımda çocuklardan trafik kazalarında yaralanmaması, kimseye birşey olmaması için kendilerine dikkat etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı. - "Çocuklarımızı tebrik ediyoruz"MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, çalışmaları yerinde incelemek üzere Necdet Seçkinöz Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yıldız, öğrencilerin seslendirdiği "Kemerini Tak" isimli şarkıyı da dinledi.Çocukların bu şekilde bir sanat etkinliği çerçevesinde trafik kurallarını içselleştirerek hayatlarına katmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:"Öğrencilerimiz, büyüklerine örnek bir davranış sergilediler. Ülkemizin en temel sorunu olan trafik konusunda çocuklarımızın farkındalığı çok büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Sürücü belgelerini verirken sürücü adaylarımızın en kaliteli eğitimi almalarını istiyoruz. Çocuklarımızın şarkısı bir melodi olarak artık bizim de dilimizde olacak. Onlardan öğrendiklerimizi hayata geçirmiş olacağız. Toplumun tüm kesimlerini çocuklarımızın verdiği katkı gibi trafikte bir kültür sürecine destek vermeye davet ediyoruz."