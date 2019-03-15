Küçükçekmeceli öğrencilerin kokpit heyecanı



- Küçükçekmece Belediyesi, pilotluk hayali olan gençler için eğitim programı düzenledi.

Okulda düzenlenen eğitimlerde havacılık meraklısı öğrenciler, simülatör kullanarak kalkış operasyonları, tırmanış, alçalış, yaklaşma, iniş, iniş sonrası usuller gibi teknik konuları uygulamalı görerek, yerde kokpit heyecanı yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği seminer ve eğitimlerle gençlerin kariyer tercihlerine önemli katkılar sağlıyor. Gençleri her alanda destekleyen Küçükçekmece Belediyesi, “Türkiye Kaptanlarını Arıyor” projesi kapsamında Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencileriyle alanında uzman konukları buluşturdu. Düzenlenen eğitimde, öğrencilere gerek prestiji gerek maddi kazançları yönüyle son zamanların en popüler mesleği olan pilotluk eğitimi verildi.

Türkiye’nin yıldızlı kaptan pilotlarının konuşmacı olarak katıldığı programda, öğrenciler simülatörle de uygulama yapma şansı buldu. Seminere, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’de katıldı.

“Sizlerle gurur duyuyoruz” Gençleri çok önemsediklerini ifade eden Temel Karadeniz, öğrencilerin doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, “ Ülkemizin pilota ihtiyacı var, sadece uçak kullanmak için değil Türkiye’yi uçurmak için. İstiyoruz ki gençlerimiz, kendilerini geliştirsin, ihmal edilmiş alanlarda bizler de üzerimize düşeni yapalım ki ilgi uyansın. İnanıyorum ki pilotluk eğitimi ve kullanacağınız simülasyonla bu mesleği daha iyi tanıyacaksınız ve ilgi uyandırmış olacağız. Pilotluk mesleği, maddi ve manevi anlamda sizlerin geleceğini olumlu etkileyecek bir meslek. Gençlerimiz kendilerini doğru yönlendirirse 30 yıl sonra farklı bir ülke olacağız. Küçükçekmece’nin gözbebeği olmuş bir okuldan güzel meslek gruplarına sahip olan gençlerimizin yetişeceğine inanıyorum. Bu anlamda mutlaka bir yabancı dil öğrenin, okuyun ve kendinizi geliştirin, ilerde keşke demeyin. Küçükçekmece’nin, Türkiye’nin ve İstanbul’un sizin ihtiyacı var. Sizlerle gurur duyuyoruz” sözleriyle seslendi. Kaptan pilot Erhan Çakmak ve pilot adayı oğlu Doğukan Çakmak’ın konuk olduğu seminerde öğrenciler havacılık sektörü ve pilotluk mesleği ile ilgili merak ettiklerini öğrenme şansı buldu. “THY büyüyor ve büyümeye devam edecek” Havacılık sektörünün tüm Dünya’da ve Türkiye’de hızla geliştiğini ve Türk Hava Yolları’nın ihtiyaçtan dolayı yurtdışından pilot aldığını belirten Erhan Çakmak, gençlere;“ Bu işe inanmış olmak lazım. THY bir anda lider yöneticiler sayesinde 100 uçaktan 400 uçağa çıktı. Şuan bir üst ligde savaşıyor. Havacılık hızla gelişen bir meslek. Türkiye’de de böyle ve gelecek vaat ediyor. Sizin gibi vatanını seven bu işin ailesinde yer alabilecek gençlere ihtiyacımız var. Pilot olmayı tercih ederseniz, hayatınız değişecek” sözleriyle seslendi. “Pilotluk ulaşılamaz bir meslek değil” Küçükçekmece Belediyesi’nin projeyle eğitime önemli bir katkı sağladığını ifade eden Erhan Çakmak, “ Gençlerimizin doğru yönlendirilmesi çok önemli. Bu gençlerimiz işlenmeye hazır birer cevher.Pilotluğun ulaşılamaz değil de ulaşılabilir bir meslek olduğunu onlara iletmek için buradayız. Pilotluk, güzel bir meslek ve şuan bu işi hedef olarak koyan gençlerimizin hayatını ona göre düzenleyeceğine inanıyorum. Lisedeki öğrencilerimiz öncelikle yabancı dillerini geliştirmeli ve mesleğe göre okul tercihlerini yapmalı” diye konuştu.

Uygulamalı eğitim Okulda düzenlenen eğitimlerde ise havacılık meraklısı öğrenciler, simülatör kullanarak kalkış operasyonları, tırmanış, alçalış, yaklaşma, iniş, iniş sonrası usuller gibi teknik konuları uygulamalı görerek, yerde kokpit heyecanı yaşadı.

