- Küçükçekmeceli minikler yaz aylarını binicilik öğrenerek geçiriyor

( İSTANBUL )- Küçükçekmece Belediyesi’nden çocuklara binicilik hizmeti İSTANBUL



- Küçükçekmeceli minikler yaz aylarını verimli değerlendirmek adına ata sporlarımızdan biri olan binicilik sporunu öğreniyorlar. Küçükçekmeceli minikler yaz aylarını verimli değerlendirmek için binicilik sporunu öğreniyorlar. Küçükçekmece Belediyesi okulların yaz tatiline girdiği dönemde, çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi için ücretsiz olarak binicilik eğitimi veriyor. Eğitimler Büyükçekmece World Point Binicilik Kulübü’nde gerçekleştirilirken, çocuklar 3’erli gruplar halinde ve yaş kategorilerine göre sırayla atlara biniyorlar. Bu şekilde çocuklar, ata sporlarımızdan biri olan binicilik eğitimi alarak hem eğleniyorlar hem de küçük yaştan itibaren ata binmeyi öğreniyorlar. Ayrıca bu sayede küçük yaştaki çocuklarda duruş bozuklukları, down sendromu, hiperaktif bozukluklar gibi sağlık sorunlarının ilaçsız bir şekilde tedavi edilmesi de sağlanıyor. 6-12 yaş arası çocukların haftada 2 gün boyunca aldığı eğitimler için belediye, hem çocuklara hem de ailelerine servis imkanı da sunuyor. Çocukların bir canlıyla beraber spor yapmasının muazzam bir şey olduğunu ifade eden Psikolog Aykut Koçak “ Bizim burada asıl amacımız çocuklara ilaçsız bir tedavi ve planlama uygulamak. Onun haricinde bu hipoterapilerde hiperaktif bozukluklar, otizm spektrumlar, down sendromlu çocuklar gerçekten destek görmekte ve de ilaçsız da bunların tedavi edilebileceğine dair bir mesaj vermekte bize. Çocuğu atın üzerinde hayal edelim. Buda bir fizyolojik gelişim için çok büyük bir şey. Genel hatlarıyla ele aldığımızda atın şu anda çok fazla tercih edilmemesi bizi üzüyor. Hele ki bu yaz dönemlerinde aileler bize soruyor “ Bize hangi sporu önerirsiniz? ” diye. Spor bir çocuğun iletişimi için, kendi bedeninin gelişimi için çok önemli. Ancak bu sporu bir canlıyla yapması, bir iletişim haline geçmesi işte bu muazzam bir şey “ diye konuştu.

“ Bu iki canlının birlikte yaptığı bir spor “ Binicilik eğitmeni Hakan Açıktepe ata binmenin çocukların sosyal, psikolojik gelişimine çok faydası olduğunu belirtirken “ Binicilik sporuna çocuklar, 4 yaştan itibaren başlayabiliyor. Yapabilecekleri ile dersteki uygulamalar farklılık gösterebilir. Belki de ilk defa atlarla tanışıyorlar. İlk defa bir atın üzerine biniyorlar. Çünkü bu iki canlının birlikte yaptığı bir spor. Fiziksel olaraktan problem olan psikolojik olaraktan problemi olan çocukların tedavilerinde, bütün dünyada kullanılmakta ve ülkemizde de bu artık kabul gördü. Biz ailelerin ilgisinden memnunuz. Bilmedikleri bir şey olduğu için bizim de üzerimize düşen vazifeler var. Yani çocuk sadece buraya gelsin, binsin, insin değil. Biz onlara da anlatıyoruz. Ailelerin de çok yoğun talebi var. Birçok aile daha sonra eğitim almak için müracaat ediyor. Biz onlara da gereken yardımı gösteriyoruz. Bizde çok mutluyuz “ dedi.

“ Çocukların ata binerken ki mutlulukları görülmeye değerdi “ Ata binmek için sabırsızlandığını söyleyen Elif Sude Yılmaz “ Atları çok severim. Eve giderken atları görünce binmek istiyorum. Anneme söylüyorum. Onun için çok heyecanlı kalkıyorum. Kahvaltımızı ediyorum ve buraya gelmek için sabırsızlanıyorum. Yaz tatilimi böyle eğlenceli şeylerle geçirmeyi çok severim “ dedi.

İlk başta ata binmekten korktuğunu ancak daha sonra alıştığını dile getiren minik Melis Ar “ Atları çok severim. Hep hayalim atların üzerinde ok atmaktı. Onlara hep sarılmak istiyorum ama korkuyorum. Ya tekme atarlarsa, ya ısırırlarsa diye. Ben buraya atları tanıdığımdan beri geliyorum. İlk başta atların üzerinde durmaktan korkuyordum. Çünkü yerden çok yüksek. Ama sonra alıştım. Sonra da buraya geldim. Çok keyifli “ dedi.