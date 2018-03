Küçükçekmeceli çocuklardan yetim kardeşlerine yardım İzle

-Konuşmalar

( İSTANBUL -HD)- 12 bin öğrenci harçlıklarını bağışlayacak İSTANBUL



- Küçükçekmece Belediyesi 'Her Bilgi Evinin Bir Yetim Kardeşi Var' Projesini başlattı. Projeyle 12 bin bilgi evi öğrencisi, tüm dünyadaki ve Türkiye’deki yetim çocuklara harçlıklarını bağışlayacak. İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortaklaşa yürütülen proje ile Küçükçekmece Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törenle tanıtılan projede imzalar atıldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ile İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık‘ın imzalarıyla başlatılan proje kapsamında her bir bilgi evinin yetim kardeşi olacak. Öğrencilerin Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’ne konan kumbaralara attıkları harçlıkları her ay düzenli olarak belirledikleri yetim kardeşlerine gönderilecek. Böylelikle dünyadaki ve Türkiye’deki yetimlere destek olacaklar. Kumbaraya İlk Paralar Atıldı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’ne konan kumbaralara ise ilk paralar protokol üyeleri tarafından dualarla atıldı. Proje hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ise, böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İHH Uluslararası İnsani Yardım Vakfı’nın bu projesine bir belediye olarak ilk biz katılıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak yine bir ilke imza atıyoruz. 12 bine yakın sürekli gelen öğrencimiz var. Biz bu öğrencilerimizin yetimlere karşı duyarsız kalmaması için bir proje gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye’deki hem de tüm dünyadaki özellikle İslam dünyasındaki yetim kardeşleri için bir çaba içerisine girsinler, onlarla bir gönül bağı oluştursunlar istiyoruz. Harçlıklarından ufak rakamları oraya aktarsınlar ve ileriye yönelik ciddi bir kardeşlik bağı oluşsun istedik. Kardeşlik sözle olmuyor, paylaşmakla oluyor. Nasıl evde kendi kardeşleriyle oyuncaklarını paylaşıyorlarsa yetim kardeşleriyle de paylaşacaklar” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ise Recep Şencan’a teşekkür ederek Filistin haritası tablosu hediye etti. “Böyle projelerle dünya daha iyi bir yer olacak” Böyle bir projeye katıldığı için mutlu olduğunu belirten İkitelli Bilgi Evi öğrencileri ise, “Bir insana yardım ettiğim için çok heyecanlıyım. Onların annesi ve babası da yok üstelik. Onlara bir şefkat eli uzanmış olacak böylelikle. Belki de bu sayede hayata bağlanacaklar ve dünyamız daha iyi bir yer olacak” dedi.

Taştepe Bilgi Evi öğrencisi ise “Bizler yetim kardeşlerimizin acısını paylaşacağız bu şekilde o yüzden çok mutluyum çok heyecanlıyım” diye konuştu.