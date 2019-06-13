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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece 'Kardeşlik Festivali'nde renkli görüntüler İzle

Küçükçekmece 'Kardeşlik Festivali'nde renkli görüntüler İzle

Festivalden görüntü

Mel B Beraberlik Folklor Gesi Festival 

-Vatandaşlardan görüntü
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( İSTANBUL ) Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde renkli görüntüler- Küçükçekmeceliler festivalde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi İSTANBUL

- Küçükçekmece'de düzenlenen 'Kardeşlik Festivali' renkli görüntülerle başlarken, vatandaşlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Yaz aylarının gelmesi ile beraber Küçükçekmece Belediyesi tarafından vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla 'Kardeşlik Festivali' düzenlendi.
Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde İç Anadolu yöresinden Sami Çelik, Hasan Keşkek, Oktay Kahraman ve Grup Abdal sahne aldı. Ayrıca illerin tanıtımlarının da yapıldığı gecede Küçükçekmeceliler omuz omuza gönüllerince eğlendi. İç Anadolu, Trakya Rumeli ve Balkan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ve folklorik değerlerinin tanıtılacağı festival 10 gün boyunca sürecek. 'Küçükçekmece'den tüm Türkiye'ye dostluk mesajları verildi' Bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini dile getiren Ercan Taşkın, "Ailem ve arkadaşlarımla birlikte geldik. Ortam olarak hepimizin arzuladığı ve dayanışmanın, birlikteliğin, dostluğun bir arada olduğu güzel bir etkinlik. Küçükçekmece'de özlediğimiz arkadaşlığın olmasını gerektirdiği bir gün. Hep birlikte devamının olacağına inanıyoruz" dedi.
Etkinlikten dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür eden Muharrem Yılmaz, "Ailemle beraber geldim. Aslında bütün belediyelerin yapması gereken bir şey. Toplumun son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu barışın ve kardeşliğin bütün topluma yayılması gerekiyor. Bunu tüm belediyeler organize etseler mükemmel bir iş yapmış olurlar. Kemal Çebi'yi buradan tebrik ediyorum" diye konuştu.
Festivalde kaynaşma, birlik ve beraberliğin olduğunu ifade eden Müjgan Topçu, "Ortam çok güzel. Memnunuz. Devamını dileriz. Mümkün olduğunca gelmeye çalışıyoruz. Burada eğleniyoruz. Kızım ve eşimle birlikte geldim. Çoğunlukla hep buradayız. Arkadaşlarla takılıyoruz. Burada kaynaşma, birlik ve beraberlik oluyor. Beğeniyoruz" dedi.

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