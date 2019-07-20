Küçükçekmece Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

-Dalgıçlardan detay

-Göle girme



( İSTANBUL )- Dalgıçlar arama kurtarma çalışmalarına başladı İSTANBUL



- Küçükçekmece gölüne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis dalgıçları uzun süre gölde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Küçükçekmece Gölü'ne bir kişinin girdiğini gördü. Göle giren şahsın bir daha çıkmadığını belirten vatandaşlar gölde ceset gördüklerini ileri sürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gölün çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri olay yerine dalgıçları çağırdı. Dalgıçlar, göle girerek arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Uzun süren çalışmaların sonunda kaybolan şahsın bedenine ulaşılamadı. Bugün sona eren arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, gölün kenarında bir kişiye ait çanta bulundu.

