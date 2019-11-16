Küçükçekmece Gölü’nde Su Festivali Haberi

-Başkanın Konuşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece Belediyesi ve Galatasaray Kulübü Kürek Şubesinin desteğiyle Marmara Games etkinliğinin ilk ayağı Küçükçekmece Gölü’nde başladı.

16 sporcunun yarıştığı kürek yarışlarında 411 numaralı tekne iki ayrı yarışta birinciliği göğüsledi. 10 ayrı dalda 10 gün sürecek etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Etkinlikler Küçükçekmece Sosyal tesislerinden başlayıp Galatasaray Kürek tesislerinden son buldu. İki ayaklı yarışma önce 'head to head' yarışıyla başladı.

Daha sonra dörtlü yarışma gerçekleşti. 16 sporcunun yarıştığı göl kıyısında gerçekleşen kürek yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Güzel ve renkli görüntülerin oluştuğu müsabakalarda 403, 411, 434, ve 435 numaralı teknelerin yarıştığı yarışmaları 411 numaralı tekne kazandı. Yarışma sonrasında 411 takım oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sporcuları tek tek tebrik etti. Ödül merasiminde 4 takım oyuncularına madalya takdim edildi. Yarışların sonunda sporcular ve Başkan Kemal Çebi hep birlikte fotoğraf çektirdi. "Uluslararası yarışlara dönüştürebiliriz” Sporun önemine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Eğer bu konuda bu spora gönül vermiş sporla doğrudan ilgilendiren burada yapılmasıyla ilgili hangi öneri ve projeyle gelirse gelsin biz buna sıcak bakarız, destek oluruz. Ben de bu gölden insanların her konuda istifade etmesini istiyorum. Ancak ilk akla gelen de kürek sporu oluyor. Belki önümüzdeki yıl sizlerin önerileriyle bu sporcu kardeşlerimin gönül vermiş hocaların desteğiyle bunu çok daha geniş tutabiliriz. Belki bir sonraki yıl daha da geliştirerek uluslararası yarışlara dönüştürebiliriz" şeklinde konuştu.

Erkan Göktaş: "Eski zamanları yad ettik" Birinci takımın oyuncularından Erkan Göktaş, "Bugün çok güzel bir organizasyon yapıldı. Çok güzel havada güzel bir organizasyon oldu. Biz de eski kürekçiler olarak hem eski zamanları yad edip hem de güzel zaman geçirmek için buradaydık" dedi.

Defne Usta ise "Mutluyum eski kürekçileri burada ağırladık güzel bir organizasyon oldu. Böyle bir şeyde benim payım da olduğu için ekstra mutluyum. Hocalarımla, daha önce bizi takıma çekmiş abla ve abilerimizle olmak heyecan vericiydi" diye konuştu.





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