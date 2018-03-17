Küçükçekmece'deki cinayet - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası - 3 şüpheli - Zanlıların adliyeye götürülmesiKüçükçekmece'deki cinayet - Sefaköy Metrobüs Durağı yakınındaki yeşil alanda G.A'nın bıçakla öldürüldüğü olayda bir kişinin daha yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi - Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de metrobüs durağı yakınında G.A'nın bıçakla öldürüldüğü olayda bir kişinin daha ağır yaralandığı belirlenirken, yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta Sefaköy Metrobüs Durağı yakınındaki yeşil alanda G.A'nın bıçakla öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışmada, M.A'nın da aynı yerde bıçakla yaralandığını ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirledi.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaşı küçük 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.Şüphelilerin ifadelerinde G.A. ile M.A'yı çalıların arasında uygunsuz şekilde gördüklerini, bundan dolayı aralarında çıkan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini öne sürdükleri öğrenildi.Hastanede tedavisi süren M.A'nın başka bir suçtan aranmasının bulunduğu, tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.