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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece'deki cinayet - Adli Tıp Kurumu'ndan detaylar - İSTANBUL

Küçükçekmece'deki cinayet - Adli Tıp Kurumu'ndan detaylar - İSTANBUL

- Adli Tıp Kurumu - Öldürülen kardeşlerin yakınları - Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'dan ayrılması Küçükçekmece'deki cinayet - Tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın ve kardeşinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de tartıştığı eşinin silahla öldürdüğü kadının ve kardeşinin cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.Küçükçekmece'de eşi Garip Oğuz tarafından öldürülen Zahide Oğuz (42) ve kardeşi Kutlay Oğuz'un (37) Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı.Öldürülen kardeşlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, cenazeleri teslim aldı.Zahide ve Kutlay Oğuz'un cenazelerinin, Halkalı'daki Zeynebiye Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.Halkalı Merkez Mahallesi Akçay Sokak'taki evde eşi Zahide Oğuz ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz ile tartışan Garip Oğuz, eşi ve kayınbiraderini silahla öldürmüş, olayın ardından polise teslim olmuştu.

Polis Cenaze Kayınbirader Cinayet 

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