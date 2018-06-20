Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL
- Kazadan detaylar - Yaralıya müdahale edilmesiKüçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolunda Edirne istikametine giden Mehmet T'nin kullandığı 34 BH 5239 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık personeline teslim etti.İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.