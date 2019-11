Küçükçekmece’de 'Yerel Yönetimlerde Bağımlılığa Yaklaşım' sempozyumu Haberi

-Konuşmacılar

- Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Bağımlılığa Yaklaşım' sempozyumunda konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar önlemeyi de önemsediğini belirtti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele konulu ‘Yerel Yönetimlerde Bağımlılığa Yaklaşım’ sempozyumu Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sempozyuma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Sağlık Müdürü Ali Osman Çolak, rehber öğretmenler, okul müdürleri, emniyet personelleri, zabıtalar, okul aile birlikleri, gönüllü mahalle anneleri, ebeveynler katıldı.

Sempozyum öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, konu ile ilgili bilgiler sundu. Sempozyumun 1’inci oturumunda konuşma yapan Prof. Kültekin Ögel, bağımlılığa temel yaklaşım ilkeleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sempozyumda, çağın en önemli sorunlarından biri olan “Madde Bağımlılığı” uzman konuşmacılar tarafından her yönüyle ele alınarak tartışıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar önlemeyi de önemsediğini belirtti.

“Önlemek tedaviden çok daha önemli olabilir” Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bağımlılıkların her geçen gün daha da arttığını söyleyen Başkan Çebi, “Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte oluşan televizyon, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılıkları gibi davranışsal bağımlılıklar her geçen gün artan zevk haline geliyor. Yerel yönetimlerin madde bağımlılığı sorunuyla tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin desteklenmesi açısından rolü çok önemlidir. Yazılı ve tıbbi tedavi uygulayan bir klinik kurmak maliyetli olması sebebiyle belediyemiz açısından mümkün olmayabilir. Fakat madde bağımlılığı tedavi süreci tıbbi tedavinin yanında önleyici çalışmaları ve Psikososyal destek programlarını da içermektedir. Yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar önlemeyi de önemsiyoruz. Önlemek tedaviden çok daha önemli olabilir" dedi.

“15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” Bilgilendirme seminerlerinde farkındalık oluşturacaklarını belirten Başkan Çebi, “Küçükçekmece Belediyesi olarak alanında uzman kadromuzla okullarda önlemeye yönelik yapacağımız seminerlerle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin yanında öğretmenlerimiz ve velilerimizle yapacağımız bilgilendirme seminerleriyle farkındalık oluşturacağız. Ayrıca akran eğitimi ve toplum temelinde çalışmayı merkez alan mahalle anneleri projemizde de 2 binden fazla anneye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken her şeyi bir tasarruf yılı olmasına rağmen bu konuda hiçbir şeyden tasarruf etmeyeceğimi bildirmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.



