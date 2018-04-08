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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece'de yangın - İSTANBUL

Küçükçekmece'de yangın - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntü - Dumandan etkilenenlerin ambulansa taşınması - Yangın anıKüçükçekmece'de yangın - Dört katlı binanın çatısında çıkan yangında, en üst kattaki dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye kurtardıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında en üst kattaki dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.Bu sırada en üst kattaki bir dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

İlk Müdahale Çatı Katı Hastane Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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