Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL Video

Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Yaralının araçtan çıkartılması ve ambulansa bindirilmesi - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesiKüçükçekmece'de trafik kazası: 1 yaralı - Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı - Kazanın ardından kumlama çalışması için yol kenarında bekleyen belediye aracına çarpan bir otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, D - 100 karayolu Cennet Mahallesi mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden K.S. idaresindeki 34 SR 3529 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce 34 GHN 31 plakalı araca arkadan, ardından bariyerlere çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araç içerisinde sıkışan sürücü K.S, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan K.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D - 100 karayolunda trafik bir süre aksadı.Kazanın ardından belediye ekipleri yolda kumlama çalışmasına başladı.
Bu sırada yoldan geçen sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil de kumlama çalışması için yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Sürücü, çarptıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane Trafik Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı