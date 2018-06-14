Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu

-Ambalajlama ve kapaklama makinesi

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de binlerce sahte parfüm yakalandı İSTANBUL



- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak olarak imal edilen ve piyasaya sürülmek üzere olan paketlenmiş binlerce sahte parfümü düzenledikleri operasyonla ele geçirdi. Operasyonlarda kaçak parfüm imalatı yapan 2 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri Küçükçekmece’de kaçak olarak parfüm imalatı yapan bir iş yerinin istihbaratını değerlendirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde kaçak olarak üretim yapan ve depo olarak kullanılan iş yerine baskın düzenledi.

Dünyaca ünlü parfüm markalarının hem şişe hem de kutularının taklit edildiği imalathanede 2 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında ambalajlama ve kapaklama makinesi, binlerce boş şişe ve kutu, parfüm yapımında kullanılan farklı aromalarda esans ve etil alkol ele geçilirdi.

