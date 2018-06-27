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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece’de otomobil durağa daldı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de otomobil durağa daldı: 2 yaralı

Yaralılar ambulansa taşınması

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Olay yeri görüntü
-Duraktan görüntü detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece E-5 yanyolda bir otomobil önce bir otobüse ardında da yol kenarında bulunan durağa girdi. Kazada durakta bekleyen 2 kişi yaralandı. Kaza E-5 karayolu yan yolu Küçükçekmece Yeşilova mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir otobüs yolcu almak için yan yol üzerinde durağa yanaşmadan durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil önce otobüse arkadan çarptı, ardından da durağa savruldu. Kazada durakta bekleyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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