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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece'de marketten hırsızlık - İSTANBUL

Küçükçekmece'de marketten hırsızlık - İSTANBUL

- Hırsızlık anıKüçükçekmece'de marketten hırsızlıkİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, 18 Eylül'de 20.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.Yapılan incelemenin ardından şüpheli Alper E'nin (36) 12 Eylül'de Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir markette meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin marketten aldığı temizlik ürünlerini yanındaki çantaya koyduğu anlar görülüyor.

Market Akalan Kamera Hırsız 

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