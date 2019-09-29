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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece'de market soygunu - İSTANBUL

Küçükçekmece'de market soygunu - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkışıKüçükçekmece'de market soygunu - Market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, iki market çalışanı ve bir müşterinin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar görülüyorİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir markette yüzü maskeli, eldivenli bir kişinin market çalışanının boğazına bıçak dayayarak 2 bin 310 lira gasbetmesi anonsuna ilişkin olay yerine gitti.Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli Savaş G'nin (30) yapılan üst aramasında maske, eldiven, gasbettiği değerlendirelen 2 bin 310 lira ele geçirildi.Şüpheli emniyetteki ifadesinde maddi sıkıntı içinde olduğu, bir miktar borcunun bulunduğu market çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasını ve kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini anlattı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Savaş G. tutuklandı.Güvenlik kamera görüntüsünde şüphelinin kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, iki market çalışanı ve bir müşterinin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar ile şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Soygun Akalan Kamera Market Soygunu Polis Ekipleri 

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