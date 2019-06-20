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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kreş ve istihdam ofisini İmamoğlu ve Çebi birlikte açtı

Küçükçekmece’de kreş ve istihdam ofisini İmamoğlu ve Çebi birlikte açtı

Ekrem İmamoğlu konuşma

İşaret Dili Yabancı Dil İran Seçimleri 

-Kemal çebi Konuşma
-Açılışlardan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de kreş ve istihdam ofisi açıldı İSTANBUL

- Küçükçekmece'de kreş ve Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılışını Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımıyla yapıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi seçimden önce her mahalleye kreş sözünün ilkini gerçekleştirdi. “İstanbul Çocuk Yuvam” sloganıyla Halkalı’daki Gündüz Çocuk Bakım Evinin açılışı Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin kurdele kesimiyle yapıldı. Ardından Ekrem İmamoğlu ve Kemal Çebi Cennet Mahallesi’nde” İş arayan iş bulacak” sloganıyla Bölgesel İstihdam Ofisinin açılışını kurdele keserek gerçekleşirdi. Açılışta konuşan İmamoğlu 24 Haziran sabahıyla birlikte daha güzel işler yapacaklarını belirterek, “Burada attığımız kreş adımını İstanbul’un tamamına yaygınlaştıracağız. Ama oradaki ilçe başkanlarıyla müşterek ama Büyükşehir Belediyesi olarak, bizim temelde isteğimiz çocukların iyi eğitim alarak hayata hazırlanması. Annelerin kadınların da üretim hayatına dahil olmaları. Bulacakları bir işte kadınların üretime katacakları bu kazanım ailelerin ekonomik anlamda da rahatlamasını sağlayacak. Bu kreşimizi de sadece bir kreş gibi düşünmeyin çocuklara her şeyi öğretmek istiyoruz. Örneğin işaret dilini de, yabancı dilleri de öğreteceğiz. Burada hem onları hayata hazırlayacağız. Hem de huzurlu olmalarını sağlayacağız. Ailelerin gözü arkada kalmayacak” diye konuştu.
“39 ilçe belediyesiyle işbirliği yapacağız” İstihdam ofisinin açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu iş bulma konusunda hızlı bir şekilde yol alacaklarını belirterek, “Ekmek götürecek olan insanlarımıza doğru meslek, doğru iş bulma konusunda ışık tutacak rehberlik yapacak buradaki uzman arkadaşımızla ilişkide olacak merkez kurmuş oluyoruz. Biz bunu 39 ilçede gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik. 39 İlçe Belediyesiyle iş birliği yapacağız. Kendilerinde var olan sistemleri bu sistemle entegre hale getireceğiz. Bu bir istihdam seferberliğine dönecek” dedi.
Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesine Türkiye’nin ihtiyacı var, İstanbul’un ihtiyacı var ama en çok benim ihtiyacım var. Sizlere verdiğim sözü tutabilmek için, Küçükçekmece’ye daha iyi hizmet edebilmek için Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor, rüyalarıma giriyor” şeklinde konuştu.

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