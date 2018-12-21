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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de korkutan yangın

Küçükçekmece’de korkutan yangın

Olay yeri

Et Üretimi Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri
-Dışarda bekleyen çalışanlar
-Duman
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de poşet üretimi yapan bir atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçükçekmece İnönü Mahallesi Malak Çeşme Caddesinde poşet üretimi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada bulunan bir banka ve üst katlarda bulunan diğer iş yerleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (ÖY-
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