Küçükçekmece’de kadınlar Seher Hudayari için sahaya çıktı

-Futbolculardan görüntü

-Maç öncesi seremoniler

-Konuşma ve röportajlar

-Maçtan görüntüler

-Detaylar



( İSTANBUL )- İran’da yaşamını yitiren Seher Hudayari için Küçükçekmece’de anlamlı maç İSTANBUL



- Küçükçekmece’de ‘Mavi Kız’ olarak bilinen ve İran’da bir maçta stadyum yasağı olduğu için öldürülen Seher Hudayari için kadınlar tarafından anlamlı bir futbol maçı düzenlendi.

İran’da bir futbol maçına 40 yıldır devam eden stadyum yasağı olmasına rağmen giden ve bunun sonucunda yaşamını yitiren ‘Mavi Kız’ olarak da bilinen Sefer Hudayari için Küçükçekmece’de özel bir maç düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kemal Aktaş Stadyumu’nda düzenlenen maçta Akdeniz Nurçelik Spor ve Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, Hudayari ile beraber ayrıca görmezden gelinen tüm kadınlar için sahaya çıkıp ter döktü. Bu anlamlı maça CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Maç öncesi oyuncuları tek tek selamlayan Başkan Çebi, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Maçı izlemek için binlerce taraftar stadı doldurdu. Takımlar sahaya ellerinde ‘bir kişi daha eksilmeyeceğiz’ ve ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ pankartlarıyla çıktı. Dostluk maçına destek ve ilgi büyük oldu. “Kadınların yaşam, hak, eşitlik mücadelesi tarihimizin en eski ve köklü mücadelesidir” İran’da kadınların milli maçlar düzeyinde stadyuma girme hakkı elde etmesini böyle bir emeğin ilk adımı olarak gördüğünü dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bizler kadın erkek eşitliğine bütün dünyada inanan insanlarız. Herkes eşittir, herkes bütün haklardan eşit derecede istifade eder. Kadınların yaşam, hak, eşitlik mücadelesi tarihimizin en eski ve köklü mücadelesidir. Bu topraklarda kadınlar hakları için her daim mücadele etmiştir. İran’da 40 yıldır uygulanan kadınların stadyuma girme yasağı, bir genç kadının isyanı ile hayatına sebep oldu. Biz gönül verdiği takımın renginden dolayı onu ‘mavi kız’ olarak tanıyoruz. Seher Hudayari’nin sesine tüm dünyadan ses geldi ve İran spor bakanı kadınların futbol yasağının kaldırıldığını duyurdu. Her ne kadar bu duyuru sadece milli maçlar düzeyinde olsa dahi ilk adım için bu verilmiş olan emeğin bir karşılığı olarak görüyorum “ ifadelerini kullandı. “Tüm dünyada kadınların var olma mücadelesine ‘bizde varız’ mesajını verdiğimiz gündür bugün” Hayatları, hakları ve kazanımları için mücadele eden tüm kadınlar adına burada olduklarını vurgulayan Başkan Çebi, “Bugün burada sadece mavi kız için bir arada değiliz. Hayatları, hakları ve kazanımları için mücadele eden tüm kadınlar için burada olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizim için sadece bir futbol maçı olmadığından buradayız. Tüm dünyada kadınların var olma mücadelesine ‘bizde varız’ mesajını verdiğimiz gündür bugün. Cuma günü kaybettiğimiz, hepimizin hayatına umut tohumları bırakan Neslican Tay’ı da anmak istiyorum. Mekanı cennet, yeri aydınlık olsun“ şeklinde konuştu.

"Kadınların güçlü olduğunu herkes görecek" Kadınlara haksızlık yapılmasına karşı olduğu sözlerini kullanan Ozanlar Gücü Spor oyuncusu Damla Lale, “Adalet için buraya geldik. Kadınlara haksızlık yapılmasına karşıyız. Mücadelemizi göstereceğiz. Kadınların güçlü olduğunu herkes görecek“ dedi.

"Her zaman birbirimize destek olalım" Futbolun sadece erkekler için değil kadınlar içinde olduğunu söyleyen Akdeniz Nurçelik Spor oyuncusu Merve Yöndem, “ Futbol sadece erkekler için değil aynı zamanda bayanlar içinde. İnsanları kınamayalım. İnsanlar istediği şeylerle ilgilensin. Her zaman birbirimize destek olalım. Bayan erkek fark etmez. İnsanlar kötü şeylere yönelmemesi için daha çok sporla ilgilenmeli “ dedi.