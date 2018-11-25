Küçükçekmece’de kadına şiddet konulu söyleşiye yoğun ilgi

-Katılımcılardan görüntü

-Başkan Temel Karadeniz'in konuşması

-Yazar Nuray Karadeniz'in konuşması

-Sunucu İnci Ertuğrul'un konuşması



( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de kadına yönelik şiddet konuşuldu İSTANBUL



- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Küçükçekmece’de “Kadına Yönelik Şiddet” konulu söyleşi düzenlendi.

Yazar Nuray Karadeniz ve ünlü sunucu İnci Ertuğrul’un katıldığı söyleşide kadına karşı şiddet ve eşitlik konuları konuşuldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Kadına Yönelik Şiddet” konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile birlikte, Yazar Nuray Karadeniz ve ünlü televizyon sunucusu İnci Ertuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar Karadeniz, kadın ve erkeğin tarihteki konumunu ve kadın ile erkeğin arasındaki farklılıklara değinirken; sunucu Ertuğrul ise günümüzdeki kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetleri konusunda önemli konular hakkında konuştu.

“Şiddetle daha ciddi mücadele etmemiz gerekiyor” Söyleşinin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Kadına karşı diye tanımlamamak gerekiyor. Burada şiddeti konuşmak gerekiyor. Şiddet maalesef çok hayatımızın dışına atmak istediğimiz bir şey gibi gözükmüyor maalesef. Şiddetle daha ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Eğitim seviyemiz arttıkça diyeceğim ama, yine eğitim seviyesi ne olursa olsun aile içi şiddetin yaşandığını bildiğimiz örnekler var. Ancak insanlık onuruna yakışmayan bir davranış olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

“Kadın ve erkeği aynı platforma oturtup eşit olarak algılamak doğru bir yaklaşım değildir” Kadın ile erkeği aynı platformda değerlendirmenin yanlış olduğunu belirten Yazar Nuray Karadeniz, “Aslında eşitlik demek, aynılık değil. Eşitlik demek aynı haklara sahip olmaktır. Denk olmaktır. Ama biz eşitliği sanki erkeklerle aynı olmak gibi algılıyoruz. Kadın ve erkek iki farklı cinstir. Bu iki farklı cins, anatomik yapısı, hormonal dengeleri bakımından da, biyolojik olarak da çok farklıdır. O yüzden kadın ve erkeği aynı platforma oturtup eşit olarak algılamak aslında doğru bir yaklaşım değildir. Kadın ve erkek -ki tarihte de böyle birbirini tamamlamak üzere yaratılmış iki cinstir. Kadın ve erkeğin birbirinin üzerine çıkma, üstün olma gibi bir durum söz konusu değildir. Fıtratta da böyledir. Allah, kadın ve erkeği birbirini tamamlasın diye yaratmıştır. Ama ikisine de farklı biyolojik özellikler vermiştir. Bizler bu çerçevede bakarsak erkek kadından üstün değildir. Kadın da erkekten üstün değildir” dedi.

“Şiddet sadece kadının değil, insanın sorunu” Şiddetin tüm insanlığın sorunu olduğunu ifade eden Ünlü sunucu İnci Ertuğrul ise, “Saçı uzun, aklı kısa sözleri de toplumda aslında biçilen rollerle bugüne gelen sözler olarak var ama bunların yanlış olmadığı anlamına gelmiyor. Şiddet hayatımızdaki en büyük sorunlardan biri günümüzde ve sadece bizim toplumumuzda değil bütün coğrafyalarda böyle. Şiddet sadece kadının sorunu değil. Şiddet, insanın sorunu. İnsana yakışmayan bir davranış biçimini de kadın-erkek ayırmadan herkesle konuşmalı, tartışmalıyız ki bir sonuca varalım. İlk 10 ayda şu anda salonda bulunanın 3,5 katı kadar kadın bizim ülkemizde cinayete kurban gitti. 363 kişi. Her güne bir kadın cinayeti haberi ile uyanan bir ülkedeyiz” diye konuştu.



