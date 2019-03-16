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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Küçükçekmece'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi - İSTANBUL

Küçükçekmece'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerKüçükçekmece'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, metro şantiyesindeki çalışma sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Halkalı'da Hürriyet Caddesi üzerindeki metro inşaatı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.Şantiyede çalışanlar durumu, İGDAŞ ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, metro inşaatının yanından geçen yolu, trafiğe kapattı.İGDAŞ ekipleri de gaz akışını keserek onarım çalışmasına başladı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Metro İnşaatı İş Makinesi Onarım Çalışması Gaz Akışı Polis Ekipleri 

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