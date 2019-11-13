Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - İSTANBUL Video

Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - İSTANBUL Video

- Kavganın çıktığı hastane önü - Polisin hastane önünde aldığı güvenlik önlemiKüçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil sevisinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlileri ailelere müdahale ederek tarafları ayırdı.Dışarda devam eden kavgada silah kullanıldı, açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.Yaralılardan Ramaza Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Silahlı saldırganlar geldikleri otomobile kaçtı.İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı