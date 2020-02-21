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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de gasp ve kapkaç yapan şahıslar yakandı

Küçükçekmece’de gasp ve kapkaç yapan şahıslar yakandı

Şüphelilerin görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kapkaç Akalan Kamera Hırsız Irak 


- Küçükçekmece’de çeşitli tarihlerde gasp ve kapkaç yapan zanlılar yakalandı. Hırsızlık ve kapkaç olayından çok sayıda kaydı bulunan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 1 adet “Gasp” ve 2 adet “Kapkaç” olayının faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Sefaköy bölgesinde; 5 Şubat günü Tunahan A. isimli şahsa ait telefonun bıçak çekmek suretiyle gasp edilmesi olayının, 7 Şubat günü günü Hakan Ahmet D. isimli şahsa ait telefonun kapkaç yapılması ve 12 Şubat günü Hatice A. isimli şahsa ait telefonun kapkaç yapılması olayı ile ilgili elde edilen kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştiren şahısların Abdullah Azam S. (19), Yusuf O. (19) ve Umut G. (21) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar,15 Şubat günü Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla yapılan görüşmede kapkaç olaylarını Abdullah Azam S., Yusuf O. ve Umut G. isimli şahısların birlikte gerçekleştirdikleri, telefonu alıp kaçan şahsın Abdullah Azam S. olduğu, gasp olayını ise Abdullah Azam S., Yusuf O. ve M.F.G. (17) isimli yaşı küçük şahsın birlikte gerçekleştirdikleri, mağdur şahsa bıçak göstererek telefonu gasp eden şahsın M.F.G. isimli yaşı küçük şahıs olduğu belirlendi. Şahısların çalmış oldukları telefonların ikisini Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesindeki bir telefoncuya sattıklarını belirtmeleri üzerine Ferdi K. (27) isimli şahıs bahse konu iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, 12 Şubat günü kapkaç yaptıkları telefonu Kanarya Mahallesinde Emre B. isimli bir şahsa sattıklarını beyan etti. Şahsın telefonu geri getirmesi üzerine mağdur şahsa iadesi yapılmış, M.F.G. isimli yaşı küçük şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Şahısların yapılan sorgulamasında; Abdullah Azam S.’nin; çok sayıda hırsızlık suçundan, Yusuf O.’nun çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan, Umut G.’nin çok sayıda hırsızlık suçundan, Ferdi K.’nın hırsızlık malı satın almak suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Yakalanan şüphelilerden Ferdi K. ve Umut G. adli makamlarca serbest bırakılırken, Abdullah Azam S. ve Yusuf O. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ZA-
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