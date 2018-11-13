Küçükçekmece'de eski bir tül fabrikasında yangın çıktı

-Binadan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



-. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre Kemalpaşa Mahallesi Yıldırım Sokakta bulunan kullanılmayan eski bir tül fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın içerisinde söküm çalışmalarının yapıldığı sırada çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

