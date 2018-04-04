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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece'de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu İzle

Küçükçekmece'de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu İzle

Olay yeri çalışması

Polis Cenaze Engelli Arabası Özel Okul 

-Araçtan görüntü
-Cenazenin araca konulması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Atakent Mahallesi'nde bulunan bir özel okulun önünde, araç içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki şahsın silahla kafasından vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini anladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası savcı da gelerek araç içerisinde ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında ismi öğrenilemeyen 40-50 yaşlarında olduğunu tahmin edilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Olayda intihar şüphesi üzerinden duruluyor. Öte yandan araç içerisinde bir de engelli arabası bulundu. (MD- ÖY-
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