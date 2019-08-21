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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece'de aracın çarptığı yaya öldü - İSTANBUL

Küçükçekmece'de aracın çarptığı yaya öldü - İSTANBUL

- Kaza yapan araçtan görüntü - Kazada hayatını kaybeden kişiye ilk müdahalenin yapılması - Olay yerinden detaylar - Görgü tanığı ile röportajİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde ilerleyen Suat Ü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejat D'ye çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Nejat D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nejat D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İlk Müdahale Polis Cenaze Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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