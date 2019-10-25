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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

alevli görüntü

Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiyenin müdahalesi
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören bina sakinleri kendi imkanları ile binayı boşaltarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına aldı. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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