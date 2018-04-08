Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı Video

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı Video

Çatının yanma anı

İlk Müdahale Hastane Akalan Kamera Cep Telefonu 

-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Röportajlar
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın sırasında binanın en üst katında uyuya kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın, 01.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Gülbahar Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve 112 salık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Binanın çatısının yanma anı cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Yangına uykusunda yakalandı Yangını gören vatandaşlar binanın bütün zillerini çalarak içeridekileri uyarmaya çalıştı. Uyanan vatandaşlar kendini hemen sokağa attı. Ancak yangın sırasında uyuya kalan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi dışarı çıkamadı. Pencereye çıkan vatandaşı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri de şahsı merdiven yardımıyla çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangını haber veren Metin Baş, “İlk önce dumanları gördük, daha sonra bina sakinlerini aradık. Daha sonra bina sakinleri sokağa dökülmeye başladı.
Ondan sonra itfaiye, polis geldi. Sonra yangın kısa süreliğine söndürüldü” ifadelerini kullandı. Yangını gören vatandaşlardan Hüseyin Altınbaş, “ Biz aşağıda oturuyorduk. Birden dumanları görünce olay yerine intikal ettik. Baktığımızda ev yanıyordu. Direk zillere falan bastık. İnsanlar da evlerini boşalttı. Sonra da itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı