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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece'de 15 yaşında çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı... O anlar kamerada

Küçükçekmece'de 15 yaşında çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı... O anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Korkuluk Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel Irak 

-Okul önünden aktüel görüntüler

( İSTANBUL -EK) - Minik çocuğun ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında İSTANBUL

- Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasında sıkışan minik çocuğun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde Pazar günü yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Mehmet Çoban'a çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasına sıkışan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan minik çocuk, tedavi altına alındı. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen 15 yaşındaki sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Minik çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada 5 yaşındaki Mehmet Çoban'ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücü, virajı alamayarak karşıdaki kaldırıma çıkıyor ve Mehmet Çoban'a çarpıyor. Demir korkuluklarla duvar arasında sıkışan çocuğun yardımına çevredekiler koşuyor.
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