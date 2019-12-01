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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de 12 hafız için icazet töreni düzenlendi Haberi

Küçükçekmece’de 12 hafız için icazet töreni düzenlendi Haberi

Programdan görüntü

Allah 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de hafız olmayı hak eden 12 kişi düzenlenen icazet töreni ile belgelerini aldı. 3 yıl boyunca kuranı farklı çehrelerde okuyan 12 kişi için icazet töreni düzenlendi.
Küçükçekmece Müftülüğü tarafından düzenlenen törene, Hırka-İ Şerif Camii Baş İmam-Hatibi Ali Şahin, Süleyman Çetinsaya Camii baş imam hatibi Mehmet Selim Özgüven ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Süleyman Çetinsaya Camii’nde düzenlenen tören kuran tilaveti ile başladı.
“Küçükçekmece ilçesinde olan ilk programdır” Program hakkında bilgi veren Süleyman Çetinsaya Camii baş imam hatibi Mehmet Selim Özgüven “ Küçükçekmece ilçemizde ilk defa böyle aşere takrib icazeti programı oluyor. Küçükçekmece ilçesinde olan ilk programdır. 12 tane kardeşimiz 3 seneyi aşan bir devamlılıkla buraya geldiler. Yeni bir grubumuz daha var inşallah bu program bu şekilde devam edecek. Bu programa sabırla devam eden icazet alacak olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 12 hafıza belgeleri verildi.

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