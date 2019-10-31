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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı İzle

Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı İzle

Yaralının ambulansa konulması

Polis Hayvan Sanayi Sitesi 

-Kaza yapan pikap, kazaya karışan parçalanmış tavla
-Yerdeki simitler
-Olay yeri
-Polis aracı ve ambulans
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı. Kazada 18 yaşındaki simitçi ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa Karayolu'nda, yeni sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan Gün yönetimindeki 63 N 0914 plakalı küçükbaş hayvan yüklü pikap, seyyar simit satıcılığı yapan Salih Kuyanay’a ve el tavlasına çarptı. Meydana gelen kazada 18 yaşındaki Salih Kuyanay ağır yaralanırken, simitlerin üzerinde bulunduğu el tavlası çarpmanın etkisiyle parçalandı, simitler yere saçıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı Salih Kuyanay Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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