Küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi - ADANA Haberi
: - Devrilen tırdan görüntüler - Telef olan hayvanlardan detay - Tırın taşıdığı küçükbaş hayvanlardan detay Adana 'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi - Ceyhan ilçesindeki kazada 30 keçi telef olduADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.Mustafa D'nin kullandığı 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, D - 400 kara yolu Kösreli Mahallesi kavşağında devrildi.Kazada, tırın dorsesindeki 30 keçi telef oldu.Devrilen tır nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
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