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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

-cep telefonu-

Hastane Jandarma Hırsız Cep Telefonu Hayvan 

-şüphelilerin hastaneye gelişi
-hastane içi ve dış detay
-hastane çıkış ve askeri araca binmeleri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir ahırdan 10 adet küçükbaş hayvan çalan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinin Yalıntaş mahallesinde M.K. isimli şahsa ait çalınan 10 adet küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afşin ilçesinde A.D, A.A, M.K isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3 kişiden A.A ve M.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen 10 adet küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. (HLL-
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