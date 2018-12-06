Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Küçük Miraç'tan geriye bu görüntüler kaldı

Küçük Miraç'tan geriye bu görüntüler kaldı

Miraç'ın görüntüleri

Adli Kontrol Dedektif Cenaze Muhabir Irak 

-Miraç'ın fotoğrafları
--geçilen görüntüler-
-Baba ile röp
-Küçük Miraç'ın mezarının görüntüsü
-detaylar

( MERSİN -ÖZEL)- Küçük Miraç'ın babası: "Çocuğu dövüp öldürmüşler" - Mersin’in Tarsus ilçesinde emanet bıraktığı 2,5 yaşındaki çocuğu dövülerek öldürülen Onur Kırçıl İHA'ya konuştu MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç'ın babası Onur Kırçıl, "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu dövüp öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.
Barbaros Mahallesi’nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B.'ye (41) 5 ay önce babası tarafından emanet edilen 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl “merdivenden düştü” denilerek kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde Cinayet Masası dedektiflerince gözaltına alınan F.S.'nin çocuğu T.B'nin dövdüğünü söylemesi üzerine zanlı gittiği Hatay'da gözaltına alındı. F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklandı. Miraç Kırçıl'ın cenazesi ise Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bugün çalıştığı İzmir'den Tarsus'a gelen baba Onur Kırçil, evladının mezarını ziyaret edip dua okudu. Kırçil, İHA muhabirine, "Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Eşimle ayrıydım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Emanet bırakmıştım. Çocuğu dövüp öldürmüşler. Diyecek bir şey yok" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı