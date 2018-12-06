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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Küçük Miraç dövülerek öldürüldü, yakalanan şahıs Suriyeliyim dedi

Küçük Miraç dövülerek öldürüldü, yakalanan şahıs Suriyeliyim dedi

Tarsus Emniyet Müdürlüğü binası

Polis Aracı Adli Kontrol Parmak İzi Katil Zanlısı Avcılık 

-Emniyet Müdürlüğü tabelası
-T.B isimli şüphelinin polisler arasından çıkarılması
-T.B.’nin polis aracına bindirilmesi
-Polis aracındaki T.B.
-Polis otosunun gitmesi
-Tarsus dosyasında geçildi

( MERSİN )- Mersin’in Tarsus ilçesinde emanete bırakıldıktan sonra "merdivenden düştü" denilerek yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki çocuğun dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.- Olaydan sonra gözaltına alınan kadın adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birlikte yaşadığı katil zanlısı adam tutuklandı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde emanet bırakılan 2,5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü. Barbaros Mahallesi’nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl adlı çocuk “merdivenden düştü” denilerek akşam 22.00 sularında Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede müdahale edilen küçük Miraç, ertesi gün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis şüphelenince gerçek ortaya çıktı Küçük Miraç'ı hastaneye getiren şahısların, çocuğun 4-5 gün önce merdivenden düştüğünü belirtmeleri üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Cinayet Kısım ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Miraç Kırçıl'ın babası O.K.'nın eşinden ayrıldığı ve çocuğun kendisinde kaldığı belirlendi. O.K.'nin İzmir'e çalışmaya gitmek için küçük Miraç'ı F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B. (41) isimli kişiye teslim ettiği tespit edildi. Yaklaşık 5 ay boyunca Miraç'a baktığı öğrenilen F.S. adlı kadın, bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine Tarsus polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde savcılık talimatıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette itiraf etti Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde Cinayet Masası dedektiflerinin sorguya aldığı F.S., Miraç Kırçıl'ın merdivenden düşmediğini itiraf ederek bebeğin birlikte yaşadığı T.B. tarafından dövüldüğünü söyledi.

F.S. bu olay sonrası T.B.'ye bebeği neden böyle dövdüğünü sorduğunu anlatarak bunun üzerine T.B.'nin kendisini de dövdüğünü belirtti.
Korktukları için hastaneye gidemediklerini söyleyen F.S., çocuğun dövülmesinden 3-4 gün sonra tarlada çalışmak için Hatay'a gittiğini ve oradayken T.B.'nin kendisini arayarak çocuğun nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söylediğini, kendisinin de bunun üzerine komşusunu arayıp eve göndererek, çocuğu hastaneye götürmesini sağladığını belirtti.
Tarsus'a döndüğünde bebeğin yanına gittiğini belirten F.S. korktukları için hastanede bebeğin merdivenden düştüklerini söylediğini itiraf etti. "Suriye vatandaşıyım" dedi Bu itiraflar üzerine Tarsus Asayiş Büro Amirliği Cinayet Masası dedektiflerince yapılan operasyonla T.B. isimli şahıs Tarsus'ta gözaltına alındı. Polisleri karşısında gören T.B., Suriye vatandaşı olduğunu iddia ederek Suriye kimliğini polislere gösterdi. Ancak ekipler şahsın parmak izi incelemesinde kendisini Suriyeli olarak tanıtan şahsın T.B. olduğu belirlendi. T.B.'nin 4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve bu suçlarla ilgili kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edilen F.S. ve T.B. mahkemeye çıkarıldı. F.S. adli kontrol kararıyla ile serbest bırakılırken T.B. tutuklandı. (ERY-
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