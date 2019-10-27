Küçük Mahsut inşaat demirlerinden yapılan yürüteçten kurtuldu İzle

-Yardımsever Ünzile Özkan'ın yeni alınan yürütec ve ev ihtiyaçlarını getirmesinden detay

-Küçük Mahsut'un yeni yürütecine binmesinden detay

-Mahsut'un yeni yürüteciyle dolaşması

-Yardımsever Ünzile Özkan'ın konuşması

-Baba Golam Resul Arap'ın konuşması

-Anne Salime Arap'ın konuşması

-Küçük Mahsut'un asker selamlı teşekküründen detay

-Arşiv görüntüler



( MANİSA -ÖZEL)- Mahsut’tan Türk halkına asker selamlı teşekkür- İHA'nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştu MANİSA



- Manisa’da hurdacılık yapan babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle 12 yıl sonra ilk adımlarını atan Afgan asıllı 12 yaşındaki Mahsut Arap, bir hayırseverin katkısıyla temin edilen yeni yürütecine kavuştu. Yeni ve modern olan yürütecine kavuşmasının mutluluğu gözlerine yansıyan Mahsut, Türk halkına asker selamı yaparak teşekkür etti. Afganistanlı Golam Resul ve Salime Arap çiftinin 12 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mahsut Arap, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle beyin felci geçirdi. Ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve tedavisi için hastaneye götürülen Mahsut’a, kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan Serebral Palsi tanısı konuldu. Doğumundan itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Mahsut, ailesiyle birlikte 4 ay önce geldiği Manisa’nın Yunusemre ilçesi Lalapaşa Mahallesinde, babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle hayata tutunmasını sağladı. Mahsut, 12 yıl sonra babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk adımını atarak, ailesini mutlu etti. Hurda toplayarak geçimini sağlayan ve maddi imkanı olmayan aile, hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım istedi. İhlas Haber Ajansı'nın



haberi üzerine Mahsut’a beklenen yardım kısa süre içerisinde geldi. Çok sayıda hayırsever aileye yardım eli uzattı. Mahsut’u asıl sevindiren haber ise Manisa’da sosyal medya üzerinden hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Ünzile Özkan’dan geldi. Özkan, beraberindekiler ile birlikte aileyi ziyaret ederek, ailenin ihtiyaç duyduğu televizyon, gıda ve giyim olmak üzere, Mahsut’un ihtiyacı olan kol destekli yürüteci aileye teslim etti. Hayırseverin katkısıyla sağlanan yeni yürütecine kavuşan Mahsut, Türk Milleti’ne asker selamı göndererek teşekkür etti. Mahsut için yardımlarının süreceğini belirten Ünzile Özkan, “Mahsut’umuz haberlerde yayınlandıktan sonra, hayırseverlerimizden bizlere çok fazla ulaşan oldu. Onların destekleri ile yürütecimizi temin ettik. Kendisine verdik. Aileye televizyon, ayakkabı ve giyim yardımında da bulunduk. Şuan da yürütecimizi kullanıyor. Aile çok sevindi. Hayırseverlerimizden yardımların devamını da bekliyoruz. Çok şaşırdılar. Daha önceden böyle bir aparat görmedikleri için onlar içinde değişiklik oldu. Çocukları mutlu olduğu için aile de mutlu oldu. İnşallah Mahsut için daha da ilerisini getireceğiz. Öncelikle hastaneden raporumuzu çıkartıyoruz. Daha sonra ise özel eğitime başvurusunu yapacağız. Onun içinde kısa bir süre daha bekleyeceğiz” diye konuştu.

Baba Golam Resul Arap, yardımlar karşısında mahcup olduklarını, Türk Milleti’ne misafirperverlikleri için teşekkür etti. Arap, “Mahsut bu şekilde dünyaya geldi. Bir bakım olmadı. Afganistan’da devam eden savaşlardan dolayı, imkanımız olmadı. Mahsut için ne yapabilirim diye düşündüm. Bu şekilde aklıma bu fikir geldi. Kaynakçı bir komşum var. Ona seslendim. Birlikte yaptık. Yürüteci yaptıktan sonra ayakları biraz rahatladı. Ayakları eskisinden daha iyi olmaya başladı.

Türkiye’den ve Türk insanından çok memnunum. Bizlere çok yardım ettiler. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Kötü bir durumdaydım. Bu yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Allah başta hayırseverlerden olmak üzere, Türk Milleti ve Türk Devleti’nden razı olsun” dedi.

Anne Salime Arap ise “Şuan çok mutluyuz. Çocuğum bu halde iken her gün bakarken kötü durumu bizi üzüyordu. Yardım edilerek bize çocuğumuz için araba getirdiler. Hepsi sağolsun” dedi.





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