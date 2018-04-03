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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Küçük kızlarının böbrek nakli olması için destek bekliyorlar - HATAY Haberi

Küçük kızlarının böbrek nakli olması için destek bekliyorlar - HATAY Haberi

- Aileden detay görüntüler - Anne Esra Çalışkanoğlu ile röportaj - Baba Abdullah Çalışkanoğlu ile röportaj - Hatay 'da, iki yıl önce evleri yandığı için tek odada yaşam mücadelesi veren Çalışkanoğlu ailesi, böbrek nakli olması gereken 8 yaşındaki kızlarının sağlığına kavuşması için yardım istedi - Anne Çalışkanoğlu: - "Uygun donör bulunarak kızımın tedavi olmasını istiyorum. Kızımın arkadaşlarıyla beraber okula gitmesini ve rahat bir şekilde koşup yürümesini istiyorum"HATAY (AA) - Hatay 'da, evleri yandığı için tek göz odada yaşam mücadelesi veren aile, gelişim bozukluğu ve solunum yetmezliği bulunan, böbrek nakli olması gereken 8 yaşındaki kızlarının tedavisi için destek bekliyor.Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Esra Çalışkanoğlu, kızı Esmanur'un yaşıtlarına göre gelişim gösteremediğini, yürüme güçlüğü yaşadığını ve böbrek hastalığı dolayısıyla her gün diyalize girmek zorunda kaldığını belirtti.
Anne Çalışkanoğlu, kızının tedavisinin Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde sürdüğünü, ancak maddi yetersizlik dolayısıyla hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını söyledi.

İki yıl önce elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldıklarını ve yakınlarının kendilerine verdiği tek odada yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan anne Çalışkanoğlu, hasta kızının sağlığına kavuşmasını istediğini dile getirdi.Kızının da diğer çocuklar gibi oyun oynamasını istediğini ifade eden anne Çalışkanoğlu, şöyle devam etti:"Kızımın tüm ihtiyaçlarını, başta tuvalet, yemek, giyinme ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Okula gidemiyor. Hayırseverlerden ve doktorlardan kızım için yardım bekliyorum. Uygun donör bulunarak kızımın tedavi olmasını istiyorum. Kızımın okula gitmesini, arkadaşlarıyla beraber okula gitmesini ve rahat bir şekilde koşup yürümesini istiyorum."Baba Abdullah Çalışkanoğlu da asgari ücretle çalıştığını, kızının tedavi masraflarını karşılamakta sıkıntılar çektiğini belirterek, yardım beklediklerini söyledi.

Gelişim Bozukluğu Yaşam Mücadelesi Böbrek Hastalığı Solunum Yetmezliği Elektrik Kontağı 

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