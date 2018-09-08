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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Küçük kızdan örnek davranış...Market sahibi yokken aldığı şekerin parasını kameraya gösterip bıraktı

Küçük kızdan örnek davranış...Market sahibi yokken aldığı şekerin parasını kameraya gösterip bıraktı

KÜÇÜK KIZIN MARKETE GİRMESİ

Küçük Kız Kamera Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Göreme 

-MARKETTEN ŞEKER ALMASI
-PARAYI GÜVENLİK KAMERASINA GÖSTERMESİ

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde küçük bir kız çocuğu markete girerek şeker almak istedi. Market sahibini göremeyince aldığı şekerin parasını önce kameraya gösterdi ardından masaya bıraktı. Düzce’nin Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markete giren 13 yaşındaki Rüya Esendağ, markete gittiğinde iş yeri sahibini göremedi. Tezgahta bulunan şekeri alan küçük kız parayı önce iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip masanın üzerine bıraktı. Sonrasında ise market sahibi yok diye rahatsız olup şekeri bırakıp tekrar parasını geri aldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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