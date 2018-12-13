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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Küçük kız sınıfta bir anda yere yığılarak yaşamını kaybetti

Küçük kız sınıfta bir anda yere yığılarak yaşamını kaybetti

okuldan detay

İlk Müdahale Öğretmenler Öğretmen Kalp Masajı Kız Çocuğu 

-kızın fotoğrafları

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da ilköğretim 3. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, eğitim gördüğü sınıfta bir anda yere yığılarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın ani ölümü ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu. Acı olay, dün Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur 2. ders sonunda sınıftan teneffüse arkadaşları ile çıktığı esnada bir anda yere düştü. Öğrencisi Bağatur'u yerde gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahale olarak kalp masajı yaparak 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kız öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Sabiha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Minik kızın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı.
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