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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Küçük Kız Ekmek Fırlattı, Soyguncuyu Kaçırdı

- Küçük Kız Ekmek Fırlattı, Soyguncuyu Kaçırdı

hırsızın kaçışı

Alışveriş Küçük Kız Polis Merkezi Süpermarket Kız Çocuğu 

-detay

( LONDRA ) - Küçük kız ekmek fırlattı, soyguncuyu kaçırdı LONDRA

- İngiltere’nin büyük sahil kasabalarından Worthing’de 11 yaşındaki kız çocuğu, bıçaklı hırsızı elindeki somun ekmeği ve şişeleri atarak kaçırdı. İngiltere’nin büyük sahil kasabalarından Worthing’de bir süpermarkete bıçaklı hırsız girdi. O esnada alışveriş yapan 11 yaşındaki küçük kız ve babası elinde bıçak olan soyguncudan somun ekmeği ve birkaç şişe atarak kurtulabildi. Neye uğradığını şaşıran hırsız marketten kaçarak uzaklaştı. Polis ise baba ve kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu belirtti.
O anların görüntülerini paylaşan polis, olay yerinden kaçan, yüzü görünmeyen yeşil ceketli hırsızı görenlerin polis merkezine haber vermelerini istedi. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntüler ise kısa sürede çok fazla yorum aldı.
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