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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Küçük Kartal' Akdağ Zirvesi'nde Türk bayrağı dalgalandırdı İzle

'Küçük Kartal' Akdağ Zirvesi'nde Türk bayrağı dalgalandırdı İzle

Kartal ile röportaj

İhlas Muhabir Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Genel ve detay
-çocuğun önceden çekilen görüntüleri

( ANTALYA ) "Küçük Kartal" Akdağ Zirvesi'nde Türk bayrağı dalgalandırdı- 7 yaşındaki 'dağcı Kartal': "Büyük bir dağcı olmak ve Everest'e tırmanmak istiyorum" ANTALYA

- 7 yaşındaki Kartal Batuhan Çolak, Antalya’da 3 bin 24 rakımlı Akdağ Gömbe dağına tırmanış yaptı. Dağda Türk bayrağı dalgalandıran Kartal, "Zirveye ilk çıktığımda bayrağımızı öptüm. İleride büyük bir dağcı olmak ve Everest'e tırmanmak istiyorum" dedi.
Antalya’nın Finike ilçesi Emin Akın İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Kartal Batuhan Çolak, annesi ve babası ile Kaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Gömbe Zirvesine tırmandı. Dağcılık sevdalısı olan baba Ergün Çolak, 7 yaşındaki oğluna doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için sürekli doğada aktivite yaptıklarını dile getirdi. Akdağ Gömbe Zirvesinin, oğlunun ikinci büyük tırmanışı olduğunu ve daha öncesinde Korkuteli ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 587 metre yükseklikteki Kızılca Dağı’na tırmanış yaptıklarını söyledi.

Çolak, hedeflerini her geçen gün büyüteceklerini dile getirdi. Kartal gibi göklerde Kartal, kompozit başlığını takıp, 3 bin 24 metre ile Batı Anadolu’nun en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ Gömbe Uyluk Tepe Zirvesine teknik bir tırmanışla tırmandı. Zirveye çıktığında Atatürk ve Türk Bayrağı açarak, zirve defterini imzaladı. Küçük Kartal’in üzerine giydiği kıyafetten Beşiktaşlı olduğu öğrenildi. "Zirveye ilk çıktığımda bayrağımızı öptüm" İhlas Haber Ajansı muhabirine bu deneyim heyecanını paylaşan Kartal, "İlk tırmanışımı 6 yaşında 2 bin 500 metrelik Kızılcadağ'a yaptım. Şuan 7 yaşındayım ve 3 bin 24 metreye tırmandım. Hiç kolay değildi, oldukça zor bir tırmanıştı. Tırmanış boyunca kompozit başlığım takılıydı. Zirveye ilk çıktığımda bayrağımızı öptüm. İleride büyük bir dağcı olmak ve Everest'e tırmanmak istiyorum" diye konuştu.
Kartal, henüz 1 yaşındayken Kapadokya'da balona bindiğini ve Köprülü Kanyonda rafting yaptığını ancak bunları hatırlayamadığını söyleyerek gülümsetti.
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